Foire mensuelle, 11 avril 2023, Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige . Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige,Haute-Vienne , Foire mensuelle 68 rue Emile Dourdet

Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige

2023-04-11 08:30:00 08:30:00 – 2023-04-11 12:30:00 12:30:00 Sauviat-sur-Vige

Haute-Vienne 68 rue Emile Dourdet Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige . RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28 Venez trouver l’ambiance des marchés où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs et de légumes ….. 68 rue Emile Dourdet Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Autres Lieu Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Adresse Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige Ville Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige Departement Haute-Vienne Tarif Lieu Ville 68 rue Emile Dourdet Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige

Foire mensuelle 2023-04-11 was last modified: by Foire mensuelle Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 11 avril 2023 Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige Haute-Vienne