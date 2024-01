Trail de la Pierre du Loup Stade municipal Sauviat-sur-Vige, dimanche 28 janvier 2024.

Trail de la Pierre du Loup Stade municipal Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 08:30:00

fin : 2024-01-28

Épreuve inscrite au calendrier de la Commission Départementale Running Haute-Vienne, le Trail de la Pierre du Loup est une course nature devenue incontournable. Entre Creuse et Haute-Vienne, sur 15km et 650m de dénivelé positif, les sportifs parcourent les beaux chemins limousins autour de l’énigmatique Pierre du Loup. On peut aussi participer à la randonnée pédestre organisée le même jour. Retrait des dossards à partir de 8h30. Départ du trail à 9h30, départ randonnée pédestre à 9h45.

Stade municipal Rue du Stade

Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine aslbv87-cap@gmail.com



