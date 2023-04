CAFÉ LITT’ Avenue Paul Vidal Parvis Arnaud Beltrame, 17 juin 2026, Sauvian.

Venez rencontrer l’autrice audoise Laëtitia Argoud qui vous présentera ses livres et partagera son plaisir pour l’écriture.

Tout public.

Gratuit..

Avenue Paul Vidal

Parvis Arnaud Beltrame

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Come and meet the author Laëtitia Argoud who will present her books and share her pleasure for writing.

All public.

Free of charge.

Venga a conocer a la autora de Aude Laëtitia Argoud, que presentará sus libros y compartirá su placer por la escritura.

Abierto al público.

Entrada gratuita.

Treffen Sie die Autorin Laëtitia Argoud aus Audoise, die Ihnen ihre Bücher vorstellt und ihre Freude am Schreiben mit Ihnen teilt.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Kostenlos.

