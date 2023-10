GRAND LOTO – SAUVIAN Sauvian, 27 octobre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Le Grand Loto revient à l’occasion d’Octobre Rose, tous les bénéfices perçus iront au profit de la Ligue contre le cancer. Une occasion parfaite pour passer un bon moment tout en faisait une bonne action..

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



The Grand Loto is back for Pink October, with all proceeds going to the Ligue contre le cancer. A perfect opportunity to have a good time and do something good at the same time.

Vuelve la Gran Loto de Octubre Rosa, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Liga Contra el Cáncer. Es la forma perfecta de pasar un buen rato y hacer algo bueno al mismo tiempo.

Das große Lotto kehrt anlässlich des Rosa Oktobers zurück und alle Einnahmen gehen an die Krebsliga. Eine perfekte Gelegenheit, um eine gute Zeit zu verbringen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

