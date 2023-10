DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES 50 – SAUVIAN Sauvian, 22 octobre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

La troupe d’Agde Belle Epoque vous invite à assister à son spectacle à l’occasion d’Octobre Rose « De la Belle Epoque aux Années 50 ». Un voyage captivant de 50 ans dans le passé à travers trois époques historiques, explorées à travers la mode, la danse et les chansons.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



The Agde Belle Epoque troupe invites you to attend their Pink October show « De la Belle Epoque aux Années 50 ». A captivating 50-year journey into the past through three historical eras, explored through fashion, dance and song.

All profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

La compañía Agde Belle Epoque le invita a asistir a su espectáculo de octubre rosa « De la Belle Epoque aux Années 50 ». Un cautivador viaje 50 años en el pasado a través de tres épocas históricas, exploradas a través de la moda, la danza y la canción.

Todos los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer.

Die Truppe von Agde Belle Epoque lädt Sie zu ihrer Aufführung anlässlich des Rosa Oktobers « De la Belle Epoque aux Années 50 » ein. Eine fesselnde Reise 50 Jahre in die Vergangenheit durch drei historische Epochen, die mit Hilfe von Mode, Tanz und Gesang erkundet werden.

Alle Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE