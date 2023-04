BEBES LECTEURS Avenue Paul Vidal, 31 mai 2023, Sauvian.

Les plus petits sont invités à découvrir les lectures proposées par la Médiathèque.

Dès 6 mois – Sur inscription..

2023-05-31 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-31 . .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



The little ones are invited to discover the readings proposed by the Media Library.

From 6 months – On registration.

Los más pequeños están invitados a descubrir las lecturas que ofrece la Mediateca.

A partir de 6 meses – Previa inscripción.

Die Kleinsten sind eingeladen, die von der Mediathek angebotenen Lesungen zu entdecken.

Ab 6 Monaten – Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE