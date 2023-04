FÊTE MONDIALE DU JEU – L’TOUR DES PITCHOUNS Avenue Paul Vidal, 27 mai 2023, Sauvian.

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, les tout-petits de 2 à 4 ans sont invités à découvrir les jeux d’eau.

Prévoir des vêtements adaptés et de rechange.

Sur inscription..

2023-05-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



On the occasion of the World Game Day, toddlers from 2 to 4 years old are invited to discover water games.

Please bring appropriate clothing and a change of clothes.

On registration.

Con motivo del Día Mundial del Juego, se invita a los niños de 2 a 4 años a descubrir los juegos acuáticos.

Se ruega traer ropa adecuada y una muda.

En la inscripción.

Anlässlich des Weltspielfestes sind Kleinkinder von 2 bis 4 Jahren eingeladen, Wasserspiele zu entdecken.

Bitte geeignete Kleidung und Ersatzkleidung mitbringen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE