ATELIER CRÉATIF ENFANTS Avenue Paul Vidal, 24 mai 2023, Sauvian.

Viens fabriquer tes perles en papier recyclé.

Sur inscription – à partir de 8 ans..

2023-05-24 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Come and make your own beads out of recycled paper.

On registration – from 8 years old.

Ven a hacer tus propias cuentas con papel reciclado.

Previa inscripción – a partir de 8 años.

Komm und stelle deine Perlen aus Recyclingpapier her.

Nach Anmeldung – ab 8 Jahren.

