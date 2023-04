QUIZ LITT’ Avenue Paul Vidal Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

QUIZ LITT’ Avenue Paul Vidal, 13 mai 2023, Sauvian. Dans une ambiance conviviale, venez tester votre culture « médiathèque ».

Public adulte – entrée libre..

In a friendly atmosphere, come and test your « media library » culture.

Adult public – free entrance. En un ambiente agradable, venga a poner a prueba su cultura de « mediateca ».

Público adulto – entrada gratuita. In einer geselligen Atmosphäre können Sie Ihre « Mediathek »-Kultur testen.

In einer geselligen Atmosphäre können Sie Ihre « Mediathek »-Kultur testen.

Erwachsenenpublikum – freier Eintritt.

