L’HEURE DU CONTE Avenue Paul Vidal, 6 mai 2023, Sauvian.

Contes et lectures à destination des enfants dès 4 ans.

Sur inscription..

2023-05-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Stories and readings for children from 4 years old.

On registration.

Cuentos y lecturas para niños a partir de 4 años.

Inscripción obligatoria.

Märchen und Lesungen für Kinder ab 4 Jahren.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE