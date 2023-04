QUINZAINE DU JEU – A LA DÉCOUVERTE DU BIBOCK Avenue Paul Vidal, 6 mai 2023, Sauvian.

Activité tout public à partir de 6 ans, sur inscription.

Le Bibock c’est un mélange de pétanque et de palet breton qui pourrait devenir le jeu de l’été.

Goûter offert par l’association « Les Pétanqueurs Sauviannais »..

2023-05-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Activity for everyone from 6 years old, on registration.

Bibock is a mix of petanque and palet breton which could become the game of the summer.

Snack offered by the association « Les Pétanqueurs Sauviannais ».

Actividad para todos a partir de 6 años, previa inscripción.

Bibock es una mezcla de petanca y palet bretón que podría convertirse en el juego del verano.

Merienda ofrecida por la asociación « Les Pétanqueurs Sauviannais ».

Aktivität für alle ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Bibock ist eine Mischung aus Pétanque und bretonischem Palet, die das Spiel des Sommers werden könnte.

Der Verein « Les Pétanqueurs Sauviannais » bietet einen Imbiss an.

Mise à jour le 2023-04-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE