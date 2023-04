QUINZAINE DU JEU – ATELIER CRÉATION – PIXEL ART Avenue Paul Vidal, 26 avril 2023, Sauvian.

À l’occasion de la Quinzaine du Jeu, viens participer à cette activité ludique et créative pour réveiller l’artiste qui est en toi en t’inspirant d’anciens jeux vidéos! Sur inscription – pour les enfants de 4 à 10 ans..

2023-04-26 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-26 18:00:00. .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



For the occasion of the « Quinzaine du Jeu », come and participate in this fun and creative activity to awaken your inner artist by taking inspiration from old video games! Registration required – for children aged 4 to 10.

Con motivo de la « Quinzaine du Jeu », participa en esta actividad lúdica y creativa para despertar el artista que llevas dentro inspirándote en los videojuegos antiguos Inscripción obligatoria – para niños de 4 a 10 años.

Anlässlich der zwei Wochen des Spiels kannst du an dieser spielerischen und kreativen Aktivität teilnehmen, um den Künstler in dir zu wecken, indem du dich von alten Videospielen inspirieren lässt! Anmeldung erforderlich – für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE