TOURNOI NINJA ACADEMY & TAKENOKO – FESTIVAL MANGAMANIA Sauvian, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

Pour les enfants de 8 ans et plus, venez participer au tournoi Ninja Academy, un jeu de société multi-épreuves de 3 à 5 joueurs et Takenoko, un jeu dans lequel vous serez en charge d’une bambouseraie que vous devrez protéger.

Sur inscription.

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com



