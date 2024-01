SOIRÉE SAINTE VALENTINE – DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian, vendredi 9 février 2024.

SOIRÉE SAINTE VALENTINE – DOMAINE LA DOMITIENNE Sauvian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Le Domaine la Domitienne ainsi que Lolly Boutique et Paradise Boutik vous invite à leur soirée spéciale « Sainte Valentine ».

En couple ou célibataire, annoncez la couleur grâce aux bracelets distribués :

Rouge – Cherche L’amour

Rose – En couple

Venez partager un moment convivial autour d’une bouteille de vin et de planche de tapas et mettez le feu sur le dance floor au son d’Anna Washington.

8 Route de Béziers

Sauvian 34410 Hérault Occitanie caveauladomitienne@outlook.com



