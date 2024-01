BÉBÉ LECTEURS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian, mercredi 31 janvier 2024.

BÉBÉ LECTEURS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 10:30:00

fin : 2024-01-31

Faites découvrir la lecture dès les premiers mois de votre bout de chou avec Bébé Lecteurs signé par Emilie Bruyant.

Une expérience douce et captivante conçue spécialement pour les tout-petits, à partir de 6 mois. Plongez dans la magie des premières découvertes littéraires et éveillez les sens grâce au langage des signes.

Faites découvrir la lecture dès les premiers mois de votre bout de chou avec Bébé Lecteurs signé par Emilie Bruyant.

Une expérience douce et captivante conçue spécialement pour les tout-petits, à partir de 6 mois. Plongez dans la magie des premières découvertes littéraires et éveillez les sens grâce au langage des signes.

.

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com



L’événement BÉBÉ LECTEURS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2024-01-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE