Du samedi 23 décembre 2023 au samedi 07 décembre 2024

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Un escape game original et atypique ! À la différence des « escape game » classiques, vous ne restez pas enfermés dans une même pièce pendant 60 minutes, vous découvrez les coulisses du Grand Rex. Le cinéma est en danger ! Depuis quelques temps, les plus grands classiques disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Une étrange machine dissimulée dans les studios du Rex serait à l'origine de ce phénomène. Répondez à l'appel du Grand Rex et infiltrez vous dans ses Studios pour une aventure unique entre escape game et cinéma. Serez vous prêt à stopper la machine avant qu'il ne soit trop tard ? Un escape game totalement inédit qui vous fait découvrir 8 salles différentes. Vos capacités de réflexion et de cohésion de groupe vont être mises à rude épreuve puisque vous n'avez qu'entre 3 et 5 minutes pour résoudre chaque énigme … Sans aucune aide … Serez-vous à la hauteur ? Cinéma le Grand Rex 1 Bd Poissonnière 75002 Paris

