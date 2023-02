Sauvez le carnaval d’Orbey ! Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Sauvez le carnaval d'Orbey !, 21 février 2023, Orbey

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 19:00:00

Haut-Rhin Le Carnaval d’Orbey est en grand danger ! Le terrible Zigomar et ses fripouilles menacent de semer la panique parmi les habitants du village… Vite, BoOt‘Chouette, c’est le moment de revêtir ton costume magique pour arrêter ce lascar ! Sapristi ! BoOt’Chouette a oublié le code secret pour ouvrir le coffre où se trouve le costume… Seuls ses amis les animaux ont chacun une partie de la combinaison. Mais, pour les obtenir et enfin pouvoir ouvrir ce coffre, il va falloir réussir les épreuves concoctées par ces petits malins… En clôture de cette belle journée, un trophée sera remis à celui qui arrivera à ouvrir le coffre en premier et un goûter géant réunira tous les participants en fin d’après-midi. Ne loupez pas à partir de 18 h, blind-test sur le thème de Disney. Ouvert à tous Arlequin, clown, reine des neiges… Choisissez votre costume et participez à cet après-midi récréatif +33 3 67 30 03 38 Orbey

