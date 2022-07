Sauveteur Tour en collaboration Barfleur, 12 juillet 2022, Barfleur.

Sauveteur Tour en collaboration

Plage, près de l’école de voile Barfleur Manche

2022-07-12 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-12 18:00:00 18:00:00

Barfleur

Manche

Se glisser dans la peau d’un sauveteur le temps d’une journée. Initiation gratuite aux techniques de sauvetage et de secourisme. Apprendre les gestes qui sauvent, découvrir une nouvelle discipline sportive (le sauvetage sportif) et découvrir le rôle du sauveteur dans la chaine de secours. Ateliers de sauvetage sportif bouée tube, planche de sauvetage et beachs flags.

Se glisser dans la peau d’un sauveteur le temps d’une journée. Initiation gratuite aux techniques de sauvetage et de secourisme. Apprendre les gestes qui sauvent, découvrir une nouvelle discipline sportive (le sauvetage sportif) et découvrir le rôle du sauveteur dans la chaine de secours. Ateliers de sauvetage sportif bouée tube, planche de sauvetage et beachs flags.

