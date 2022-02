Sauveteur Aquatique Centre de Vacances Notre Dame, 24 juillet 2022, Saint-Cyr-sur-Mer.

Sauveteur Aquatique

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Centre de Vacances Notre Dame

Destination Saint-Cyr-Sur-Mer pour apprendre à sauver des vies ! Le concept du séjour est de te former aux premiers gestes de secours, aux techniques de sauvetage, à la réglementation nautique, au respect de la faune et de la flore. Nous te proposons de découvrir différents domaines d’apprentissages avant de devenir un véritable sauveteur ! Cette colonie nécessite aucun prérequis. On peut suivre cette formation à partir de l’âge de 10 ans. Tu veux passer le PSC1 – Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ? Durant le séjour, à travers les ateliers proposés par les Maîtres Nageurs Sauveteurs, tu obtiendras le PSC1. Selon ton niveau, tu évolueras en position allongée et à genoux sur ta planche de sauvetage. Ton moniteur t’initiera aussi à la nage water-polo avec une bouée tube, récupération de victimes conscientes et inconscientes, utilisation du filin et bouée tube, transmission d’un message radio par VHF, retournement d’embarcation, etc. Sur terre, au poste de secours, tu apprendras à utiliser le matériel, mats de signalisation, à maîtriser le rôle et les fonctions du sauveteur, à connaître la réglementation de la chasse sous-marine, du ski-nautique et de la voile. Tu seras aussi, tout au long de la colonie de vacances, sensibilisé au respect de la faune et de la flore. Les séances de sauvetage sportif se déroulent chaque jour, sur une demi-journée (du lundi au vendredi inclus). La plage sera notre terrain de jeux privilégié pour les baignades et parties de beach volley, sans oublier les jeux et veillées organisés par l’équipe d’animation. Ce séjour sportif et ludique te fera grandir et te passionnera à coup sûr ! Ce séjour est proposé en partenariat avec l’Association de Marseille des Secouristes Croix Blanche

639 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de Vacances Notre Dame 491 Avenue de l’Abbé Dol 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T08:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T20:00:00