Sauveterre-la-Lémance Visite libre d’un musée dédié à la Préhistoire SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance, 17 septembre 2023, Sauveterre-la-Lémance. Visite libre d’un musée dédié à la Préhistoire Dimanche 17 septembre, 14h00 SauveTerre Musée de Préhistoire Gratuit. Entrée libre. Partez à la découverte de SauveTerre Musée de Préhistoire, à votre rythme. À l’intérieur, visitez l’exposition permanente qui rend compte de l’incroyable richesse archéologique de ce territoire et de la vivacité des recherches accomplies par des générations d’archéologues depuis le XIXe siècle. Puis partez à l’extérieur, le long de la Lémance, en balade initiatique à la découverte du site archéologique du Martinet grâce à la PréhistoBalade (avec carnet à l’appui à retirer à l’accueil) qui vous emmenera sur les traces des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs du Sauveterrien, il y a 9 000 ans (se réalise en autonomie). SauveTerre Musée de Préhistoire 51 rue du Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 40 73 03 http://www.sauveterre-prehistoire.fr Le musée de Préhistoire propose un outil plaçant les sciences au cœur de sa muséographie, grâce à une exposition permanente et à un site archéologique. En s’appuyant sur les fouilles conduites dans la vallée par Laurent Coulonges et sa découverte du Sauveterrien, le public est invité à se questionner sur l’adaptation de l’homme aux changements climatiques de la Préhistoire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

