2022-07-29 – 2022-07-31

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR La bastide de Sauveterre de Guyenne vous accueille à l’occasion de sa traditionnelle Fête des Vins. Et cette année, elle aura une saveur très particulière puisqu’elle fête ses 50 ans!

