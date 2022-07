Sauveterre en fête Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-07-13 17:30:00 – 2022-07-13 Sauveterre-la-Lémance

Lot-et-Garonne Sauveterre-la-Lémance Ambiance musicale par Dj Jhon’s, exposition de voitures anciennes d’avant-guerre, stand maquillage gratuit pour les enfants par L’Ô colorée, feu d’artifice suivi d’un bal animé par DJ Jhon’s.

Près de 10 exposants seront présents : grillades (saucisses, entrecôtes accompagnées de pommes sarladaises) préparées par la Boucherie-traiteur Soulier (Condat) , un méchoui de Veau du Quercy avec sa sauce safranée accompagné de sa semoule orientale confectionné par Cuisine Santé itinérante de Cazals, assiettes périgourdines , foie gras, confits… de la ferme du Buguet (Sauveterre), assiettes végétariennes-accras-beignets-samossas de Louisette, les pizzas Mamina, les glaces artisanales de la ferme du Plessis (Saint Aubin), pain , tourtières et croustades aux pommes , vins du Cellier de la Lémance, buvette du Comité des fêtes avec bières artisanales, sodas, eaux et café.

