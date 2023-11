Sortie pleine nature avec Handisport Sauveterre-de-Rouergue, 22 novembre 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

Venez tester le nouveau circuit joëlette mis en place au départ de Sauveterre. Tous les curieux, bonnes volontés et bons bras sont les bienvenus !.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . 4 EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Come and test the new joëlette circuit starting from Sauveterre. All curious, willing and able hands are welcome!

Ven a probar el nuevo circuito de joëlette que sale de Sauveterre. ¡Todos los curiosos, dispuestos y capaces son bienvenidos!

Testen Sie die neue Joëlette-Route, die von Sauveterre aus eingerichtet wurde. Alle Neugierigen, Gutwilligen und guten Arme sind herzlich willkommen!

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI