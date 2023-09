Fête de la Châtaigne Sauveterre-de-Rouergue, 29 octobre 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

Depuis 1963, c’est un rendez-vous incontournable de l’automne en Ségala !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Since 1963, it is an unavoidable appointment of the autumn in Ségala!

Desde 1963, es una cita ineludible del otoño en Ségala

Seit 1963 ist es ein unumgänglicher Termin im Herbst in Ségala!

