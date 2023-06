Concert X-Ray pendant le Marché de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue, 13 août 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

Profitez de l’animation musicale pour faire votre marché et vous balader dans les ruelles d’un plus beau village de France !.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Enjoy the musical entertainment as you shop and stroll through the narrow streets of one of France’s most beautiful villages!

Aproveche la animación musical para hacer sus compras y pasear por las callejuelas de uno de los pueblos más bonitos de Francia

Nutzen Sie die musikalische Unterhaltung, um Ihren Markt zu besuchen und durch die Gassen eines der schönsten Dörfer Frankreichs zu schlendern!

