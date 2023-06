Marché nocturne de producteurs de pays à Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue, 1 juillet 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

De nombreux exposants, membres du label « Bienvenue à la ferme », investissent la place centrale de la bastide royale. Venez vous asseoir aux tables mises à votre disposition et dégustez les spécialités que vous aurez choisies, sur fond de musique !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-26 . .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Numerous exhibitors, members of the label « Bienvenue à la ferme » (Welcome to the farm), take over the central square of the royal bastide. Come and sit at the tables provided and taste the specialties you have chosen, with music in the background!

Numerosos comerciantes, miembros de la etiqueta « Bienvenue à la ferme », ocupan la plaza central de la bastida real. Siéntese en las mesas y deguste las especialidades que desee con música en directo

Zahlreiche Aussteller, die Mitglieder des Labels « Bienvenue à la ferme » (Willkommen auf dem Bauernhof) sind, besetzen den zentralen Platz der königlichen Bastide. Setzen Sie sich an die bereitgestellten Tische und probieren Sie die von Ihnen gewählten Spezialitäten bei musikalischer Untermalung!

Mise à jour le 2023-06-01