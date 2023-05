Jeux (de société) en bastide en plein air, 18 juin 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Sauveterre-de-Rouergue,Aveyron

Venez tirer des cartes, déplacer des pions, lancer des dés, et plus encore, à découvert ou sous les couverts de la Place des Arcades : l’association La Potion ludique vous propose de tester une sélection de jeux parmi les 250 dont elle dispose !.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



Come and draw cards, move pawns, throw dice, and much more, in the open or under the cover of the Place des Arcades: the association La Potion ludique invites you to try out a selection of the 250 games available!

Venga a robar cartas, mover peones, tirar dados y mucho más, al aire libre o al abrigo de la Place des Arcades: la asociación La Potion ludique le ofrece la posibilidad de probar una selección de los 250 juegos que propone

Kommen Sie und ziehen Sie Karten, bewegen Sie Spielfiguren, würfeln Sie und vieles mehr, offen oder unter dem Dach des Place des Arcades: Der Verein La Potion ludique bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Auswahl der 250 Spiele zu testen, über die er verfügt!

