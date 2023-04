Grand marché de printemps, 30 avril 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

30 exposants vous attendent : plants potagers, fleurs, graines, alimentation, artisanat, restauration… dans un cadre exceptionnel. Ça sent effectivement bon le printemps !.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



30 exhibitors are waiting for you: vegetable plants, flowers, seeds, food, crafts, catering… in an exceptional setting. It smells indeed good spring!

30 expositores le esperan: plantas hortícolas, flores, semillas, alimentos, artesanía, restauración… en un marco excepcional. ¡Huele a primavera!

30 Aussteller erwarten Sie: Gemüsepflanzen, Blumen, Samen, Lebensmittel, Kunsthandwerk, Essen und Trinken… in einer außergewöhnlichen Umgebung. Es duftet tatsächlich nach Frühling!

Mise à jour le 2023-04-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI