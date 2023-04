Marché du dimanche matin à Sauveterre de Rouergue, 1 janvier 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Un petit marché mais une grande animation sur la place des arcades le dimanche matin. Venez faire vos courses chez les producteurs locaux !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie



A small market but a great animation on the arcades square on Sunday morning. Come and do your shopping with the local producers!

Un mercado pequeño pero con gran animación en la Place des Arcades el domingo por la mañana. ¡Venga a hacer sus compras con los productores locales!

Ein kleiner Markt, aber ein großes Treiben auf dem Place des Arcades am Sonntagmorgen. Kommen Sie und kaufen Sie bei den lokalen Erzeugern ein!

