Semaine de la Nature à la Graineterie Médiathèque 6 Rue Saint-Romain, 23 mai 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Envie de mieux comprendre et de célébrer la nature Participez aux animations organisées par la médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne tout au long de la semaine.

Au programme : mercredi 24 mai, 10h-12h : Découverte des abeilles avec l’association l’Auringleta.

Samedi 27 mai, 14h30 : Atelier plantes médicinales et macérats Bruno Wisnievski : le botaniste partagera avec vous ses connaissances sur les vertus médicinales des plantes.

Samedi 27 mai, 16h30 : balade découverte : comment repérer et identifier les plantes médicinales.

Les ateliers ont des places limitées, sur inscription.

Et tout au long de la semaine, vous pourrez admirer l’exposition « Coffre Welcome » à la médiathèque..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

6 Rue Saint-Romain Graineterie Médiathèque

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to better understand and celebrate nature? Take part in the animations organized by the media library of Sauveterre-de-Guyenne throughout the week.

On the program: Wednesday May 24th, 10am-12pm: Discovery of bees with the association Auringleta.

Saturday, May 27, 2:30 pm: Workshop medicinal plants and macerates Bruno Wisnievski: the botanist will share with you his knowledge on the medicinal virtues of plants.

Saturday, May 27, 4:30 p.m.: Discovery walk: how to spot and identify medicinal plants.

The workshops have limited places, on registration.

And throughout the week, you can admire the exhibition « Coffre Welcome » at the media library.

¿Desea conocer mejor y celebrar la naturaleza? Participe en las actividades organizadas por la mediateca de Sauveterre-de-Guyenne durante toda la semana.

En el programa: Miércoles 24 de mayo, de 10.00 a 12.00 h: Descubrir las abejas con la asociación Auringleta.

Sábado 27 de mayo, 14.30 h: Taller de plantas medicinales y macerados de Bruno Wisnievski: el botánico compartirá con usted sus conocimientos sobre las virtudes medicinales de las plantas.

Sábado 27 de mayo, 16.30 h: Paseo de descubrimiento: cómo descubrir e identificar las plantas medicinales.

Los talleres tienen plazas limitadas, previa inscripción.

Y durante toda la semana, podrá admirar la exposición « Coffre Welcome » en la mediateca.

Lust, die Natur besser zu verstehen und zu feiern Nehmen Sie an den Animationen teil, die die Mediathek von Sauveterre-de-Guyenne die ganze Woche über organisiert.

Auf dem Programm: Mittwoch, 24. Mai, 10-12 Uhr: Entdeckung der Bienen mit dem Verein l’Auringleta.

Samstag, 27. Mai, 14:30 Uhr: Workshop Heilpflanzen und Mazerate Bruno Wisnievski: Der Botaniker teilt mit Ihnen sein Wissen über die Heilkraft der Pflanzen.

Samstag, 27. Mai, 16:30 Uhr: Entdeckungsspaziergang: Wie man Heilpflanzen aufspürt und identifiziert.

Die Workshops haben begrenzte Plätze, eine Anmeldung ist erforderlich.

Und die ganze Woche über können Sie die Ausstellung « Coffre Welcome » in der Mediathek bewundern.

Mise à jour le 2023-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers