2023-04-22 – 2023-04-22

EUR Lou Béret installera ses jeux mêlant création et tradition. Dans cet univers ludique, les participants vont être surpris par l’originalité de tous les jeux proposés et pourront prendre le temps de jouer et rire en famille.

Rendez-vous sous les Arcades.

Sud Ouest

