Gala de fin d’année des Bâtons bleus Salle Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Les bâtons bleus de Guyenne vous invitent à leur gala de fin d’année à la salle Saint-Romain de Sauveterre-de-Guyenne. Au cours de cette soirée festive, vous pourrez admirer leurs prestations de twirling, bâtons lumineux, drapeaux et bien d’autres. Une petite restauration sucrée sera disponible sur place (boissons et pâtisseries). Ouverture des portes dès 19h.

Salle Saint-Romain 6 Rue Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine majorettebbg@gmail.com



