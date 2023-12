La Soirée Lumières de Nadau Sauveterre-de-Béarn, 22 décembre 2023 07:00, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

La Soirée Lumières de Nadau, événement biennal de Noël en Béarn des Gaves se déroule cette année par un accueil des enfants et se terminera par la mise à feu du brandon.

16h30 : ouverture de la soirée : Àprès l’Escola

Rendez-vous à la « zone enfant » devant l’Office de Tourisme dès la sortie de l’école

pour un »after school » à la béarnaise : jeux, maquillages, animations, photos avec le Père-Noël…

18h : déambulation. En compagnie des chancaires de Saint-Pée de Léren. Distribution de lanternes et de torches mais vous pouvez porter les vôtres. Plusieurs espaces seront mis en lumière… mais gardon la surprise ! Après la déambulation, buvette et restauration sur place.

20h : mise à feu du Bradon- Halha de Nadau. Grand feu collectif, le brandon consiste à brûler un tronc de 8m, façonné à l’aide de centaines de coins, après un séchage de deux mois..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Soirée Lumières de Nadau, a biennial Christmas event in the Béarn des Gaves region, this year includes a children’s welcome and ends with the lighting of the brandon.

4.30pm: Opening of the evening: Àprès l’Escola

Meet in the « children’s zone » in front of the Tourist Office as soon as you leave school

for a Béarn-style « after school »: games, face painting, entertainment, photos with Father Christmas…

6pm: parade. With the chancaires from Saint-Pée de Léren. Lanterns and torches will be handed out, but you’re welcome to bring your own. Several areas will be lit up… but let’s keep it a surprise! After the parade, refreshments and food will be available on site.

8pm: Firing of the Bradon- Halha de Nadau. A large collective fire, the brandon consists of burning an 8m trunk, shaped using hundreds of wedges, after drying for two months.

La Soirée Lumières de Nadau, manifestación navideña bienal de la región de Béarn des Gaves, incluye este año una bienvenida infantil y termina con el encendido del brandón.

16.30 h: Apertura de la velada: Àprès l’Escola

Reúnase en la « zona infantil » frente a la Oficina de Turismo nada más salir de la escuela

para un « after school » al estilo bearnesa: juegos, pintacaras, animaciones, fotos con Papá Noel…

18:00 h: desfile. Con los chancaires de Saint-Pée de Léren. Se repartirán linternas y antorchas, pero puedes traer las tuyas. Se iluminarán varias zonas… ¡pero que sea una sorpresa! Tras el desfile, habrá refrescos y comida in situ.

20:00 h: Disparo del Bradon- Halha de Nadau. Gran hoguera colectiva, el brandon consiste en quemar un tronco de 8 m, moldeado con cientos de cuñas, después de secarlo durante dos meses.

Der Abend der Lichter von Nadau, eine alle zwei Jahre stattfindende Weihnachtsveranstaltung in Béarn des Gaves, beginnt dieses Jahr mit einem Empfang für die Kinder und endet mit dem Abbrennen des Brands.

16.30 Uhr: Eröffnung des Abends: Àprès l’Escola

Treffpunkt in der « Kinderzone » vor dem Fremdenverkehrsamt, sobald Sie die Schule verlassen haben

für eine « After School » auf Béarnaise-Art: Spiele, Schminken, Animationen, Fotos mit dem Weihnachtsmann…

18 Uhr: Umzug. In Begleitung der Kanzler von Saint-Pée de Léren. Verteilung von Laternen und Fackeln, aber Sie können Ihre eigenen tragen. Mehrere Bereiche werden beleuchtet… aber lassen Sie sich überraschen! Nach der Wanderung gibt es Getränke und Essen vor Ort.

20 Uhr: Entzündung des Bradon- Halha de Nadau. Als großes kollektives Feuer besteht das Bradon darin, einen 8 m langen Stamm zu verbrennen, der mit Hilfe von Hunderten von Keilen geformt wurde, nachdem er zwei Monate lang getrocknet wurde.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Béarn des Gaves