VUELTA 2023, départ de la 14è étape Sauveterre-de-Béarn, 9 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Ambiance sportive et internationale toute la journée dans le Béarn des Gaves…La Vuelta partira de Sauveterre, puis passera par Navarrenx, Gurs, et Oloron avant de rejoindre Puerta de Belagua à 156.2 km. Une étape de montagne décisive sur ce mythique tour d’Espagne cycliste.

Cette 14e étape partira à 13h17 du village..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A sporting and international atmosphere all day long in the Béarn des Gaves… The Vuelta will start from Sauveterre, then pass through Navarrenx, Gurs and Oloron before reaching Puerta de Belagua at 156.2 km. A decisive mountain stage in this legendary cycling Tour of Spain. This 14th stage will start at 13:17 from the village.

Ambiente deportivo e internacional durante todo el día en el Béarn des Gaves… La Vuelta saldrá de Sauveterre, pasará por Navarrenx, Gurs y Oloron antes de llegar a la Puerta de Belagua a 156,2 km. Una etapa de montaña decisiva en esta legendaria Vuelta ciclista a España.

Esta 14ª etapa saldrá a las 13:17 del pueblo.

Den ganzen Tag über herrscht eine sportliche und internationale Atmosphäre im Béarn des Gaves… Die Vuelta startet in Sauveterre und führt dann über Navarrenx, Gurs und Oloron nach Puerta de Belagua, 156,2 km entfernt. Eine entscheidende Bergetappe bei dieser legendären Spanienrundfahrt der Radfahrer.

Diese 14. Etappe startet um 13:17 Uhr im Dorf.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Béarn des Gaves