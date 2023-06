Apprenti Eleveur : moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn, 20 juillet 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la main à la fourche pour les nourrir.

Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être animal et la protection de l’environnement.

Sur inscription à l’Office de Tourisme. Minimum 4 personnes.

Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire de tennis ou de bottes (surchaussures fournies par l’éleveur).

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 20:30:00. EUR.

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sauveterre-de-Béarn is the birthplace of the Blonde d’Aquitaine. For 2 hours, you can put yourself in the shoes of our young farmers and take part in the care they give their animals. You’ll put on overboots to visit the farm, fetch the cows from the pasture and put your hand to the pitchfork to feed them.

Of course, hay, feed and buckets are provided on site. Wide open spaces, healthy food, rigorous hygiene – all the ingredients are there to ensure animal welfare and protect the environment.

Registration required at the Tourist Office. Minimum 4 people.

Equipment required: suitable clothing, a pair of tennis shoes or boots (overshoes provided by the farmer).

Sauveterre-de-Béarn es la cuna de la Blonde d’Aquitaine. Durante 2 horas, podrá ponerse en la piel de nuestros jóvenes ganaderos y participar en los cuidados que dispensan a sus animales. Se calzará las botas para visitar la granja, sacar a las vacas del pasto y poner la mano en la horca para darles de comer.

Por supuesto, el heno, el pienso y los cubos se proporcionan in situ. Amplios espacios abiertos, alimentos sanos, higiene rigurosa: todos los ingredientes están ahí para garantizar el bienestar de los animales y proteger el medio ambiente.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. Mínimo 4 personas.

Equipo necesario: ropa adecuada, un par de zapatillas de tenis o botas (el ganadero proporcionará los zapatos).

Sauveterre-de-Béarn ist die Wiege der Blonde d’Aquitaine. Für zwei Stunden schlüpfen Sie in die Rolle unserer jungen Landwirte und helfen ihnen bei der Pflege ihrer Tiere. Sie ziehen sich Überschuhe an, um den Bauernhof zu besichtigen, holen die Kühe von der Weide und füttern sie mit der Mistgabel.

Selbstverständlich werden Heu, Futter und Eimer auf dem Gelände bereitgestellt. Große Grünflächen, gesunde Ernährung, strenge Hygiene – hier sind alle Zutaten für das Wohlbefinden der Tiere und den Schutz der Umwelt vereint.

Nach Anmeldung im Tourismusbüro. Mindestens 4 Personen.

Mitzubringen sind: angemessene Kleidung, ein Paar Turnschuhe oder Stiefel (Überschuhe werden vom Züchter gestellt)

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Béarn des Gaves