Parce qu’il est important de mettre en lumière la nouvelle génération, nous recevons la guitariste anglaise Alexandra Whittingham. Alexandra est de cette nouvelle génération hyper connectée : guitariste de grand talent, aux 105.000 followers sur Instagram et 265.000 abonnés sur YouTube, où elle cumule 38 millions de vues ! Elle a sorti en 2021 son premier album « My European Journey », rapidement numéro 1 des charts musique classique sur iTunes..

Because it is important to put the spotlight on the new generation, we welcome the English guitarist Alexandra Whittingham. Alexandra is part of this new hyper-connected generation: a very talented guitarist with 105,000 followers on Instagram and 265,000 subscribers on YouTube, where she has 38 million views! She released her first album « My European Journey » in 2021, which quickly reached number 1 in the classical music charts on iTunes.

Porque es importante poner el foco en la nueva generación, damos la bienvenida a la guitarrista inglesa Alexandra Whittingham. Alexandra forma parte de esta nueva generación hiperconectada: una guitarrista de gran talento con 105.000 seguidores en Instagram y 265.000 suscriptores en YouTube, ¡donde tiene 38 millones de visitas! Lanzó su primer álbum « My European Journey » en 2021, que alcanzó rápidamente el número 1 en las listas de música clásica de iTunes.

Da es wichtig ist, die neue Generation ins Rampenlicht zu stellen, haben wir die englische Gitarristin Alexandra Whittingham zu Gast. Alexandra gehört zu dieser neuen, hypervernetzten Generation: Sie ist eine hochtalentierte Gitarristin mit 105.000 Followern auf Instagram und 265.000 Abonnenten auf YouTube, wo sie 38 Millionen Aufrufe hat! Sie veröffentlichte 2021 ihr erstes Album « My European Journey », das schnell auf Platz 1 der iTunes-Charts für klassische Musik landete.

