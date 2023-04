Le Café des Histoires 2 Rue Léon Bérard, 29 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Pour les parents et leurs enfants de moins de trois. Lectures, comptines et histoires à doigts, échanges autour d’un café..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 11:00:00. .

2 Rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For parents and their children under three. Readings, nursery rhymes and finger stories, exchanges around a coffee.

Para padres y niños menores de tres años. Lecturas, canciones infantiles y cuentos con los dedos, debate con café.

Für Eltern und ihre Kinder unter drei Jahren. Lesungen, Reime und Fingergeschichten, Austausch bei einer Tasse Kaffee.

