La Batalèra 2 rue Léon Bérard, 22 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Venez parler et chanter en béarnais et vivre un bon moment de convivialité..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:30:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to speak and sing in Bearnais and live a good moment of conviviality.

Venga a hablar y cantar en Bearnais y disfrute de un buen momento de convivencia.

Kommen Sie, sprechen und singen Sie auf Béarnais und erleben Sie eine schöne Zeit in geselliger Runde.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Béarn des Gaves