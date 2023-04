Atelier céramique 2, rue Léon Bérard, 21 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Avec Véro, apprenez les différentes techniques de façonnage et créez un objet en argile. Et laissez libre court à votre inspiration…

Pour les petits et les grands, en famille, entre amie.s ou seul.e, un chaleureux moment de créativité..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 17:30:00. EUR.

2, rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Véro, learn the different shaping techniques and create a clay object. And let your inspiration run free…

For young and old, with family, friends or alone, a warm moment of creativity.

Con Véro, aprende las diferentes técnicas de modelado y crea un objeto de arcilla. Y deje volar su inspiración…

Para grandes y pequeños, en familia, con amigos o solo, un cálido momento de creatividad.

Lernen Sie mit Véro die verschiedenen Techniken der Formgebung kennen und gestalten Sie ein Objekt aus Ton. Und lassen Sie Ihrer Inspiration freien Lauf…

Für Groß und Klein, mit der Familie, mit Freunden oder allein, ein herzlicher Moment der Kreativität.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Béarn des Gaves