Marché aux plantes et de boissons fermentées 2, rue Léon Bérard, 15 avril 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Elodie de la pépinière Maathai, un jardin-verger en agroécologie, sera présente à l’Epicerie sans fin ce matin là pour vous proposer ses plants et semis. Si vous souhaitez commander, contactez l’Epicerie pour recevoir le bon de commande ou directement auprès de la pépinière au 06 62 32 65 18.

Venez également découvrir les boissons fermentées Lizarnoa de la ferme LUXIA : une boisson pétillante à base de feuilles de chêne, légère et rafraichissante..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 12:30:00. .

2, rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Elodie from the Maathai nursery, an agroecological garden and orchard, will be present at the Epicerie sans fin that morning to offer you her plants and seedlings. If you wish to order, contact the Epicerie to receive the order form or directly to the nursery at 06 62 32 65 18.

Come also to discover the fermented drinks Lizarnoa of the farm LUXIA: a sparkling drink made with oak leaves, light and refreshing.

Elodie, del vivero Maathai, un huerto agroecológico, estará presente esa mañana en la Epicerie sans fin para ofrecerle sus plantas y plantones. Si desea hacer un pedido, póngase en contacto con la Epicerie para recibir el formulario de pedido o contacte directamente con el vivero en el 06 62 32 65 18.

Venga a descubrir las bebidas fermentadas Lizarnoa de la granja LUXIA: una bebida espumosa a base de hojas de roble, ligera y refrescante.

Elodie von der Baumschule Maathai, einem Obst- und Gemüsegarten in Agrarökologie, wird an diesem Morgen in der Epicerie sans fin anwesend sein, um Ihnen ihre Setzlinge und Sämlinge anzubieten. Wenn Sie bestellen möchten, wenden Sie sich an die Epicerie, um das Bestellformular zu erhalten, oder direkt an die Baumschule unter 06 62 32 65 18.

Entdecken Sie auch die fermentierten Getränke Lizarnoa vom Bauernhof LUXIA: ein prickelndes Getränk auf der Basis von Eichenblättern, leicht und erfrischend.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Béarn des Gaves