Fête du Gave Sauveterre-de-Béarn, samedi 2 mars 2024.

Fête du Gave Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

4 ème édition de cette fête qui met le Gave à l’Honneur. Venez célébrer notre chère rivière, et vous informer sur les enjeux de préservation de notre nature, dans le partage et la bonne humeur, autour d’un joyeux programme pour petits et grands.

4 ème édition de cette fête qui met le Gave à l’Honneur. Venez célébrer notre chère rivière, et vous informer sur les enjeux de préservation de notre nature, dans le partage et la bonne humeur, autour d’un joyeux programme pour petits et grands.

.

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso-tervidhom@outlook.fr



L’événement Fête du Gave Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Béarn des Gaves