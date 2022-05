Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton Capbreton, 8 août 2022, Capbreton. Rue de la Savane Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton
2022-08-08 – 2022-08-12

EUR 15 40 Séance de Beach Fit et sauvetage – de 1 à 3 séances (1h) / semaine Pour les adultes, pour les moins sportifs, les mamans et tous les autres, 3 séances par semaine EN PETITS GROUPES.

Découverte de l'océan, de ses dangers mais aussi et surtout le plaisir des vagues de l'été. Les activités sont accessibles à tous, elles se déroulent sur le sable ou dans l'eau. Inscriptions en ligne sur Helloasso.com

+33 6 71 32 58 50
CEFSSA 40

