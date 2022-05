Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton

Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton, 4 juillet 2022, . Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton

2022-07-04 – 2022-07-08 EUR 15 40 Séance de Beach Fit et sauvetage – de 1 à 3 séances (1h) / semaine Pour les adultes, pour les moins sportifs, les mamans et tous les autres, 3 séances par semaine EN PETITS GROUPES.

