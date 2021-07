Bègles Bègles plage Bègles, Gironde SAUVETAGE Bègles plage Bègles

du lundi 5 juillet au vendredi 27 août à Bègles plage

C’est un sport ludique et varié mais aussi une activité citoyenne regroupant plusieurs spécialités, que ce soit dans l’eau ou sur la plage. Ces spécialités sont inspirées du sauvetage côtier professionnel et de la volonté de « sauver mieux et plus vite ». ### **Important** Pour les activités nautiques, **un test anti-panique est obligatoire**. Celui-ci pourra être réalisé sur place aux horaires suivants : * Du lundi au vendredi de 13h à 13h45 et de 16h à 17h

GRATUIT – Inscriptions sur place

Apprenez les gestes utiles tout en s’amusant ! Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

