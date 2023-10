Journée pétanque et repas Sauvelade, 7 octobre 2023, Sauvelade.

Sauvelade,Pyrénées-Atlantiques

Accueil des équipes,

10h30 : début du concours réservé aux non licenciés.

12h : grillades sandwichs.

20h : repas..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Teams welcome,

10:30am: start of the competition reserved for non-members.

12pm: grill and sandwiches.

8pm: dinner.

Equipos bienvenidos,

10h30: Inicio de la competición reservado a los no socios.

12h: Bocadillos a la parrilla.

20h: cena.

Empfang der Mannschaften,

10:30 Uhr: Beginn des Wettbewerbs, der für Nichtlizenzierte reserviert ist.

12 Uhr: Grillen und Sandwiches.

20 Uhr: Essen.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Coeur de Béarn