Sauvegarde de notre Patrimoine : Véhicules anciens & Bourse d’échange Stade Marcel-Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Sauvegarde de notre Patrimoine : Véhicules anciens & Bourse d’échange Stade Marcel-Sauvage, 5 juin 2022, Notre-Dame-de-Bondeville. Sauvegarde de notre Patrimoine : Véhicules anciens & Bourse d’échange

Stade Marcel-Sauvage, le dimanche 5 juin à 09:00

Les passionnés de voitures anciennes ont rendez-vous à Notre-Dame de Bondeville pour une exposition et une bourse d’échange de pièces **le dimanche 5 juin 2022**, au complexe sportif Marcel Sauvage. De nombreux exposants sont attendus, à la fois amateurs et professionnels, pour ravir les collectionneurs, acheteurs ou simplement passionnés de véhicules anciens. Outre l’échange de pièces et l’exposition de véhicules, les visiteurs pourront découvrir des animations tout au long de la journée : déambulation dans la ville, show de Pin-Up… Ils pourront également se restaurer sur place.

Entrée gratuite au public, Inscription gratuite pour l’exposition des véhicules, Tarifs bourse d’échange : 3€ pour les associations, 5€ pour les particuliers, 7.50€pour les hors-commune

Exposition véhicules anciens et Bourse d’échange Stade Marcel-Sauvage 4, rue Victor-Hugo, Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Stade Marcel-Sauvage Adresse 4, rue Victor-Hugo, Notre-Dame-de-Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville lieuville Stade Marcel-Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime

Stade Marcel-Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/

Sauvegarde de notre Patrimoine : Véhicules anciens & Bourse d’échange Stade Marcel-Sauvage 2022-06-05 was last modified: by Sauvegarde de notre Patrimoine : Véhicules anciens & Bourse d’échange Stade Marcel-Sauvage Stade Marcel-Sauvage 5 juin 2022 Notre-Dame-de-Bondeville Stade Marcel-Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime