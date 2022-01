SAUVE MOUTON Médiathèque de Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

SAUVE MOUTON Médiathèque de Beaugency, 26 mars 2022, Beaugency. SAUVE MOUTON

Médiathèque de Beaugency, le samedi 26 mars à 10:00

Un duo de mime, pour une ode à l’imagination et à la lecture. Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres.

Gratuit

SAUVE MOUTON Médiathèque de Beaugency allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:30:00

