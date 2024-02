Sauve-moi si tu peux La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 11 avril 2024.

Sauve-moi si tu peux Une comédie de et avec Fabien Gaetner et François Latapye

Il pensait se ressourcer en forêt ? C’était avant qu’un tronc en décide autrement ! 11 – 21 avril La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:00:00+02:00 – 2024-04-11T22:10:00+02:00

Fin : 2024-04-21T17:30:00+02:00 – 2024-04-21T18:40:00+02:00

La nature fait bien les choses… sauf quand tout les oppose ! Greg, décorateur d’intérieur Parisien a tout du parfait cliché de la capitale. Lorsqu’il se retrouve coincé au cœur de la forêt Vosgienne avec comme seule aide, Bastien, un garde forestier blessé, rien ne va se passer comme prévu… Leurs univers vont devoir se confronter. Ils devront collaborer pour survivre en attendant les secours… ou pas. Chaos ou trou noir, quelle en sera l’issue ?

https://youtu.be/JvsSgN10kTA

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b9152_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/322516/evt.htm »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/artist/sauve-moi-si-tu-peux/ »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Du Reflet », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce de la piu00e8ce u00ab Sauve-moi si tu peux ! u00bb, au Thu00e9u00e2tre de l’Observance u00e0 Avignon du 7 au 29 juillet 2023 u00e0 18h55. nnAvec: Fabien Gaertner & Franu00e7ois LatapyenVoix Off: Malyka JohanynCru00e9ation Lumiu00e8re: Andrea VidanCru00e9dit Vidu00e9o: Sebastian ScheffelnMontage: Franu00e7ois Latapye », « type »: « video », « title »: « Sauve moi si tu peux ! – Teaser Festival Off Avignon 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JvsSgN10kTA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JvsSgN10kTA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCa9K2zYlowgUWg6ByjinusQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/JvsSgN10kTA »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie