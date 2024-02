Sauvan Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Sauvan Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Sauvan vous donne rendez-vous au Makeda le 4 avril.

Sauvan sera au Makeda le 4 avril 2024 !



Jeune auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété, la musique de Sauvan souhaite replacer les chansons à textes au coeur de la fête. Doté d’une vibe « néo-rétro » et usant de sonorités électro, l’artiste place dans un univers musical situé aux confins de la variété traditionnelle (Dalida, Aznavour) et de la French Touch (Daft Punk, Justice). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Sauvan Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-02 par Ville de Marseille