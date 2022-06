Sauvagnon sous les lampions Sauvagnon, 25 juin 2022, Sauvagnon.

Sauvagnon sous les lampions

Salle de sports Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques AaDT Béarn – Pays Basque (64)

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25

Sauvagnon

Pyrénées-Atlantiques

Sauvagnon

8 8 EUR Repas festif et musical. L’occasion notamment de déguster du cochon de lait, une farandole de desserts, etc.

La partie musicale sera assurée par les excellents « Tourneurs Swingueurs » qui proposeront, dans un premier temps, sur un répertoire jazzy, un apéritif déambulatoire et acoustique. Ils animeront ensuite la soirée dans un registre plus dansant.

Réserver ses places au plus tôt.

+33 7 82 01 99 68

La République des Pyrénées

Sauvagnon

dernière mise à jour : 2022-06-22 par AaDT Béarn – Pays Basque (64)